Güney’de bıçaklama

Politis gazetesi bıçaklama nedeninin şu ana kadar iki kişi arasındaki kişisel husumet olarak tespit edildiğini yazdı.

Bıçaklanan 26 yaşındaki Hintlinin, polis tarafından kanlar içinde bulunduğunu yazan gazete Hintlinin daha sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Haravgi gazetesi, 26 yaşındaki Hintlinin, sol koltuk altından yara aldığını ve kendisine cerrahi müdahalede bulunulduğunu yazdı.

Habere göre 28 yaşındaki kişi ise polis tarafından tutuklandı.