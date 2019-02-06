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İşte telefonlara gelecek yeni emoji’ler
2019’da hayatımıza girecek yeni emoji’ler belli oldu. Emojipedia, Unicode’un 2019 yılında yayınlayacağı 230 yeni emojiyi tanıttı.
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Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor.
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Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji’lerin yeri ise hayli yüksek.
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1990’ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü.
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Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.
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Emojipedia, Unicode’un 2019 yılında yayınlayacağı 230 yeni emojiyi tanıttı.
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Yeni emojilerin tüm kullanıcılara ulaşması 2019 sonunu bulabilir.