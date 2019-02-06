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İşte telefonlara gelecek yeni emoji’ler

6 Şubat 2019

2019’da hayatımıza girecek yeni emoji’ler belli oldu. Emojipedia, Unicode’un 2019 yılında yayınlayacağı 230 yeni emojiyi tanıttı.

  • Gelişen teknoloji iletişim alışkanlıklarımızı da değiştiriyor.

  • Akıllı cihazlar ile her gün milyarlarca mesaj gönderiliyor bu mesajlarda emoji’lerin yeri ise hayli yüksek.

    • 1990’ların sonunda yaratılan emoji, özellikle son yıllarda artan akıllı telefon kullanımı ile birlikte küresel bir fenomene dönüştü.

  • Haliyle her yıl onlarca yeni emoji hayatımıza giriyor.

  • Emojipedia, Unicode’un 2019 yılında yayınlayacağı 230 yeni emojiyi tanıttı.

  • Yeni emojilerin tüm kullanıcılara ulaşması 2019 sonunu bulabilir.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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