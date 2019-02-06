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Fatih Terim’in babası Talat Terim hayatını kaybetti

6 Şubat 2019

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim, tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim, hayatını kaybetti.

Bir süredir Türkiye Adana’da hastanede tedavi gören Talat Terim 94 yaşındaydı.

Türkiye Acıbadem Adana Hastanesi Direktörü ve Başhekimi Prof. Dr. Bülent Soyupak, yaptığı açıklamada, Talat Terim’in bir süredir genel durum bozukluğu nedeniyle sağlığının takibe alındığını ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğünü hatırlatarak, “Kendisini bu sabah saat 08.50’de kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

Talat Terim, geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Fatih Terim, takımının Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maç sonrası basın toplantısına katılmamış, Adana’ya gitmişti.

GALATASARAY’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Galatasaray Kulubü’nden yapılan açıklamada, “Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim’in babası Talat Terim’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Talat Terim’e Allah’tan rahmet, Sayın Hocamız Fatih Terim’e ve Terim Ailesi’nin tüm mensuplarına başsağlığı ve sabırlar dileriz” denildi.

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