İşte Fenerbahçe'nin güncel Avrupa kadrosu - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Futbol

İşte Fenerbahçe’nin güncel Avrupa kadrosu

Hakan Topaloğlu
Hakan Topaloğlu
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek olan Fenerbahçe, oyuncu listesini güncelledi. 23 kişilik listede yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic de yer aldı.

Sarı-lacivertli kulüpten UEFA’ya yapılan 23 kişilik listede yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic yer aldı.


Sarı-lacivertli takımdan ayrılan Umut Nayir ile Miguel Crespo’nun yanı sıra Serdar Aziz ve Mert Müldür de güncel listede yer almadı.

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

“Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

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