Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğleden sonra telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede 6 Şubat’ın birinci yıl dönümünde,  depremde hayatını kaybedenler anıldı 

İki cumhurbaşkanı karşılıklı Miraç Kandili’ni de kutladı


Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün öğleden sonra telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümünde iki cumhurbaşkanının yaptığı telefon görüşmesinde, depremde hayatını kaybedenler için duyulan üzüntü ifade edildi.

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, aralarında Şampiyon Meleklerin de bulunduğu  KKTC vatandaşının 6 Şubat depreminde hayatını kaybetmesinden duydukları üzüntüyü yineleyerek depremde yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, bugün deprem şehitleri için KKTC’de düzenlenen anma törenleri hakkında bilgi vererek, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, depremde hayatını kaybedenleri her zaman kalplerinde yaşatacaklarını söyledi.

İki cumhurbaşkanı, telefon görüşmelerinde, İslam dünyasında bu gece idrak edilen Miraç Kandili’ni de kutladı ve bu gecenin Türkiye ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlara vesile olmasını da diledi.

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Tags:Erdoğanersin tatar
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