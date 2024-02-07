Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Çarşamba, Şubat 7, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Bilim ve TeknolojiSürmanşet

Yapay Zeka, 2000 yıllık parşömenin gizli metnini ortaya çıkardı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Araştırmacılar, Vezüv Yanardağı'nın patlaması sırasında yanan 2000 yıllık parşömenin gizli metnini yapay zeka kullanarak çözdüler .

Araştırmacılar, Vezüv Yanardağı’nın patlaması sırasında yanan 2000 yıllık parşömenin gizli metnini yapay zeka kullanarak çözdüler .

Kömürleşmiş papirüsün, bir Yunan filozofunun derin düşüncelerini içerdiği ve Epikurosçu felsefe okuluna dair daha önce hiç görülmemiş içgörüleri açığa çıkardığı açıklandı.

Bir parça kömüre benzeyen parşömeni dijital olarak taradıktan sonra araştırmacılar, papirüsü sanal olarak açmak ve harfleri tespit etmek için 3 boyutlu haritalama ve yapay zeka tekniklerini kullandılar.


Araştırma, FU Berlin’den Youssef Nader, Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden Luke Farritor ve Zürih İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü’nden Julian Schilliger olmak üzere üç araştırmacı tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmacılar bu tekniği daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak için kullanmayı umuyorlar.

Parşömenler, 18. yüzyılda bir çiftçinin Herculaneum antik kentinin üzerinde bir kuyu kazarken gömülü bir Roma villasını ortaya çıkarmasıyla keşfedildi.

Papirüs tomarlarından oluşan geniş bir kütüphane, volkanik enkazın ısısıyla karbonize olmuş, onları son derece kırılgan ama hâlâ sağlam bırakmıştı.

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Tags:Epikurosçuyapay zeka
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