Galatasaray sürprize izin vermedi

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda konuk ettiği Trendyol 1. Lig temsilcisi Teksüt Bandırmaspor’u 4-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızlıların 4. golünü yeni transfer Carlos Vinicius kaydetti.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede ev sahibi Galatasaray, Davinson Sanchez’in 27. dakikada kaydettiği kafa golüyle 1-0 öne geçti.

34. dakikada Galatasaray, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. 36. dakikada penaltı atışı için topun başına geçen Halil Dervişoğlu, meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak farkı 2’ye çıkardı: 2-0

39. dakikada yapılan VAR incelemesi sonrası sarı-kırmızlı ekip lehine bir penaltı kararı daha verildi. 40. dakikada penaltı atışını kullanann Tete, topu ağlara göndererek skoru 3-0 yaptı.

Konuk Teksüt Bandırmaspor, 45+3’te Sergen Piçinciol ile farkı 2’ye indirdi: 3-1

Bandırmaspor’un 60. dakikada Mustafa Çeçenoğlu ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada Teksüt Bandırmaspor, Remi Mulumba ile farkı 1’e indirdi: 3-2

Maçın skorunu 90+5. dakikada Galatasaray’ın yeni transferi Carlos Vinicius ilan etti: 4-2

Mücadeleden 4-2 galip ayrılan sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final biletini cebine koydu.

Süper Lig’de geçen sezon şampiyonluğa ulaşarak Türkiye’yi UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsil etme hakkı kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupaya 5. turdan dahil olmuştu. Galatasaray, bu etapta 1. Lig ekibi Ümraniyespor’u eleyerek son 16 turuna çıkmıştı. Kupaya 3. turdan dahil olan Teksüt Bandırmaspor ise sırasıyla TFF 3. Lig temsilcisi Armoni Alanya Kestelspor, TFF 2. Lig ekibi Somaspor ve Trendyol Süper Lig takımı Kasımpaşa’yı elemişti.

Vinicius görücüye çıktı

Galatasaray’ın İngiltere’nin Fulham ekibinden transfer ettiği Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, ilk 11’de sahaya çıktı. Vinicius, sarı-kırmızılı formayla çıktığı ilk resmi maçta gol sevinci yaşadı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI…

21. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zaha’nın vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

GOL: 26. dakikada sarı-kırmızılı takım öne geçti. Eyüp Aydın’ın sağdan kullandığı kornerde altıpas içinde yükselen Sanchez, Mexer’in üzerinde topa kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

28. dakikada Badırmaspor gole çok yaklaştı. Levent Ayçiçek’in sağdan ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Doğan Can Davas uçarak topa kafayla vurdu. Kaleci Günay, yakın mesafeden gelen topu güçlükle önledi. Çizgi üzerinde kalan meşin yuvarlağı savunma son anda uzaklaştırdı.

GOL: 31. dakikada sarı-kırmızılı ekip Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından penaltı kazandı. Tete’nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Zaha’nın karşı karşıya vuruşunda top kaleci Akın’dan döndü. Yeniden meşin yuvarlağı alan Zaha, yerde kaldı. Oyunu devam ettiren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR’daki Özgür Yankaya’nın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceledi. Metoğlu, kaleci Akın Alkan’ın Zaha’ya faul yaptığı gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

36. dakikada penaltıda topun başına geçen Halil Dervişoğlu, kaleci Akın’ın sağından ağları havalandırdı: 2-0.

38. dakikada ev sahibi ekip bir kez daha VAR’dan penaltı kazandı. Tete’nin ceza sahası dışından şutunda top ceza sahası içindeki Mehmet Özcan’dan döndü. Devam kararı veren hakem Metoğlu, VAR’ın uyarısıyla bir kez daha saha kenarındaki monitöre geldi. Mehmet’in topa kolla müdahale ettiğini belirleyen Metoğlu, 4 dakika arayla ikinci kez penaltı noktasına geldi.

GOL: 40. dakikada topun başına geçen Tete, kaleci Akın’ın sağından topu ağlara gönderdi: 3-0.

GOL: 45+3. dakikada Bandırmaspor farkı 2’ye indirdi. Emre Batuhan Adıgüzel’in soldan ortasında savunma arkasına sarkan Sergen Piçinciol göğsüyle önüne aldığı topu ağlara gönderdi: 3-1.

Mücadelenin ilk yarısını sarı-kırmızılı takım 2 farklı üstün tamamladı.

60. dakikada bordo-beyazlı takım bulduğu gol VAR ile iptal edildi. Levent Ayçiçek’in sağdan ortasında arka direkteki Mustafa ağları havalandırdı. Orta noktayı gösteren hakem Muhammet Ali Metoğlu, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

GOL: 77. dakikada Bandırmaspor, bir gol daha buldu. Galatasaray yarı alanının ortalarında sağ tarafta kazanılan faulü Levent kullandı. Bu oyuncunun ortasında altıpas gerisine gelen topa iyi yükselen Mulumba uygun durumda kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-2.

GOL: 90+5. dakikada sarı-kırmızılı ekip farkı yeniden 2’ye taşıdı. Gökdeniz Gürpüz’ün pasıyla sağdan ceza sahasına giren Tete, uygun durumda bulunan vatandaşı Vinicius’a pasını aktardı. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-2.

Tek maç üzerinden oynanan eşleşmeyi 4-2’lik skorla geçen sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale yükseldi.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz (Dk. 68 Ali Turap Bülbül), Sanchez (Dk. 61 Nelsson), Berkan Kutlu, Kazımcan Karataş (Dk. 68 Ali Yeşilyurt), Ndombele, Eyüp Aydın (Dk. 61 Efe Akman), Tete, Halil Dervişoğlu, Zaha (Dk. 87 Gökdeniz Gürpüz), Vinicius

Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Rahmetullah Berişbek, Sergen Piçinciol, Mexer, Taha Batuhan Yayıkcı (Dk. 71 Mücahit Albayrak), Emre Batuhan Adıgüzel, Levent Ayçiçek (Dk. 83 Aygün Özışıkyıldız), Mehmet Özcan (Dk. 65 Mulumba), Foor, Doğan Can Davas (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Djitte (Dk. 71 Badji)

Goller: Dk. 26 Sanchez, Dk. 36 Halil Dervişoğlu (Penaltıdan), Dk. 40 Tete (Penaltıdan), Dk. 90+5 Vinicius (Galatasaray), Dk. 45+3 Sergen Piçinciol, Dk. 77 Mulumba (Teksüt Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Özcan, Dk. 67 Akın Alkan (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 58 Eyüp Aydın (Galatasaray)