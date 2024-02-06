Demircan anısına yarıştılar

KKTC Atletizm Federasyonu, ülke atletizmine önemli hizmetleri bulunan Orhan Demircan’ın adını yaşatma adına bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Orhan Demircan Atmalar Şampiyonası’nı gerçekleştirdi. Şampiyona Atatürk Spor Kompleksi içerisinde yapıldı.

Şampiyonada yer alan atletler derece elde ederek 20-21 Şubat’ta düzenlenecek Seyfi Alanya Atmalar Şampiyonası ve 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak Nurullah İvak Atmalar Kupası’na katılım elde edebilmek için yarıştı.

Şampiyonaya Orhan Demircan’ın ailesi de katılım gösterirken, yarışmaların ardından düzenlenen törende atletlere ödüllerini takdim etti.

Şampiyonada ayrıca 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler Takımı” ve diğer vatandaşlarımız da unutulmadı.

Sıradaki organizasyon Hasan Ruso yarışları

KKTC Atletizm Federasyonu faaliyet takvimi kapsamında düzenlenecek bir diğer organizasyon geleneksel olarak yapılan ve bu yıl 14’üncüsü gerçekleştirilecek olan Hasan Ruso Yarışları olacak. Organizasyon 6-7 Mart tarihlerinde yıldızlar ve gençler kategorilerinde Atatürk Stadı’nda yapılacak.