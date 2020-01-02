Güney KıbrısKıbrısManşet

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs arasında ‘EastMed’ anlaşması imzalandı

3 Ocak 2020

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs, Doğu Akdeniz gazının taşınmasına ilişkin ‘EastMed’ anlaşmasını imzaladı.

İsrailYunanistan ve Kıbrıs, İsrail ile Kıbrıs gazını Avrupa’ya taşıması planlanan bin 900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşmaya imza attı.

Doğu Akdeniz’in (Eastern Mediterannean) kısaltması EastMed olarak isimlendirilen doğal gaz boru hattı anlaşması bugün Yunanistan’ın başkenti Atina’da üç ülke liderinin katılımıyla imzalandı.

Euronews’in aktardığına göre, İsrail adına anlaşmaya Başbakan Benyamin Netanyahu, Yunanistan adına Başbakan Kiriakos Miçotakis ve Kıbrıs Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis imza attı.

Yunanistan’dan yapılan açıklamada İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin de anlaşmayı daha sonraki bir tarihte imzalayacağı belirtildi.

Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hatzidakis, boru hattı anlaşmasının Türkiye’ye mesaj göndermek değil, enerji sektöründe bölgesel düzeyde işbirliğini ilerletme amaçlı olduğunu söyledi.



Etiketler

İlgili Makaleler

Yağmur yol su birikintisi

Mağusa-İskele istikametinde seyredecek sürücüler dikkat!

2 Ocak 2020

Araç ruhsatlarında yeni dönem

2 Ocak 2020
ani-ölüm

Kayaçlı’nın ölüm nedeni tespit edildi

2 Ocak 2020

KAMUSEN’den zamlara tepki!

2 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı