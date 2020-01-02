AfrikaDünya

Sudan’da ‘Antonov’ uçağı düştü: 15 kişi hayatını kaybetti

3 Ocak 2020

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde ‘Antonov An-12’ tipi uçağın düştüğü, yaşanan kazada aralarında çocukların da yer aldığı 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ‘Antonov An-12’ tipi havalandıktan hemen sonra Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyna şehrinin havalimanına 5 kilometre mesafede düştü.

Uçakta, ‘yerel yetkililer’ ve mürettebat dahil 15 kişinin bulunduğu ve tümünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Sudan medyası, düşen askeri nakliye uçağının yolcuları arasında 3 yargıcın ve bir Dünya Gıda Programı çalışanının bulunduğunu bildirdi.

Yerel basının ulaştığı kaynaklar, uçağın El Cuneyna’daki Kızılay Derneği için tıbbi ekipman ve ilaç getirdiği bilgisini verdi.

Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.



Etiketler

İlgili Makaleler

Almanya’da istihdam rekoru kırıldı: 45,3 milyon kişiye iş sağlandı

2 Ocak 2020

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs doğal gaz boru hattı anlaşmasını imzalıyor

2 Ocak 2020

Tayland yeni yıla plastik poşet yasağıyla girdi

2 Ocak 2020

Almanya’da bir hayvanat bahçesinde ‘havai fişekten çıktığı’ iddia edilen yangında tüm maymunlar öldü

1 Ocak 2020

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı