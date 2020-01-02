Sudan’da ‘Antonov’ uçağı düştü: 15 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın Batı Darfur eyaletinde ‘Antonov An-12’ tipi uçağın düştüğü, yaşanan kazada aralarında çocukların da yer aldığı 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Al Arabiya televizyonunun haberine göre, ‘Antonov An-12’ tipi havalandıktan hemen sonra Sudan’ın Batı Darfur eyaletindeki El Cuneyna şehrinin havalimanına 5 kilometre mesafede düştü.
Uçakta, ‘yerel yetkililer’ ve mürettebat dahil 15 kişinin bulunduğu ve tümünün hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan medyası, düşen askeri nakliye uçağının yolcuları arasında 3 yargıcın ve bir Dünya Gıda Programı çalışanının bulunduğunu bildirdi.
💢سقوط طائرة انتنوف بعد تحركها من مطار الجنينة قبل قليل بمسافة ٥كيلو مترات ، المعلومات الاولية تُشير الى عدم وجود اي من اعضاء الوفد الرسمي على متنها.
الطائرة كانت تنقل مواد وادوية طبية الى جمعية الهلال الاحمز بالجنينة وفي طريق عودتها سقطت بمسافة ليست بعيدة من المطار. pic.twitter.com/X1yztMehW9
— Eltayeb Elmosharaf (@ElmosharafEngr) January 2, 2020
Yerel basının ulaştığı kaynaklar, uçağın El Cuneyna’daki Kızılay Derneği için tıbbi ekipman ve ilaç getirdiği bilgisini verdi.
Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.