Türkiye

Beyaz Saray: Trump, Erdoğan’ı dış müdahalenin Libya’daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardı

2 Ocak 2020

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dış müdahalenin Libya’daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmede Irak’ta Amerikan güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini belirtti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye’deki son durum başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı dış müdahalenin Libya’daki durumu karmaşık hale getireceği konusunda uyardığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında, “İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya’daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye’nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.” ifadelerini kullandı.



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