Putin, TürkAkım projesi için Türkiye’ye geliyor

Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin çalışmalarını başlatmak için 8 Ocak’ta Türkiye’ye gelecek.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 8 Ocak’ta TürkAkım doğalgaz boru hattı açılışı için İstanbul’da bir araya geleceklerini söyledi.

İKİ LİDER BÜYÜK PROJEYİ BAŞLATACAK

Erdoğan’ın TürkAkım’ın açılışının 8 Ocak’ta İstanbul’da yapılacağı açıklamasına ilişkin konuşan Peskov, “Gerçekten de iki liderin görüşmesi için bu tarihe yönelik hazırlık yapılıyor. Ziyaretin başlıca konusu ‘TürkAkım’ın açılışı. Özellikle de bu tarihe kadar bu büyük uluslararası projenin Türkiye’de karadan geçen kısmı tamamlanacak” dedi.

TÜRK AKIM BORU HATTI PROJESİ NEDİR?

Türk Akımı Projesi, Rusya’dan başlayan ve Karadeniz üzerinden Türkiye’ye doğalg az taşınması için inşa edilen boru hattı projesine verilen isimdir.

Projenin önerilmesi ilk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından 1 Aralık 2014 tarihinde yapıldı ve ardından temaslar başladı. Boru hattının taşıma kapasitesi yılda 31,5 milyar metreküp gaz olarak tahmin ediliyor. Türkiye, Türk Akımı Projesi ile yılda 15,75 milyar metreküp doğalgaz alacak ve geriye kalan doğalgaz Avrupa’ya ihraç edecek.

RUS GAZI İÇİN YENİ HAT

Avrupa’ya doğalgazını Ukrayna üzerinden satan Rusya, bu ülke ile yaşadığı sorunlar ardından doğalgazını alternatif bir yolla taşımak istiyordu. Türk Akımı projesi bu nedenle gündeme geldi. Doğalgaz hattı, Rus gazını Karadeniz’in altından geçerek Türkiye topraklarına ve buradan da Yunanistan üzerinden Avrupa’ya taşımayı öngörüyordü.

HATTIN UZUNLUĞU KAÇ KİLOMETRE?

Her biri 15 milyar 750 milyon metreküp kapasiteli 4 hattan oluşacak Türk Akımı’nın 910 kilometresi Karadeniz’in altından geçecek. Trakya’dan Türkiye topraklarına girecek hattın kara bölümündeki uzunluğu da 260 kilometre olacak.

HATTAN NE KADAR GAZ GİDECEK?

Boru hattının planlanan tahmini taşıma kapasitesi yılda 63 milyar metreküp. Türkiye’nin bu projeden yılda yaklaşık 14 milyar metreküp doğalgaz alması ve geriye kalan 49 milyar metreküp gazın Avrupa’ya ihraç edilmesi düşünülüyor. Gazprom, Karadeniz’in altından geçecek hattın tamamını kendisi inşa edecek. Türkiye topraklarından geçecek kısmın ortaklaşa yapılması planlandı.