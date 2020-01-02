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Taçoy: Cumhurbaşkanlığı seçimi tarihi onaylanarak meclise gönderildi

2 Ocak 2020

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören önerinin onaylanarak Meclis’e sevk edildiğini açıkladı.

BRT’de katıldığı “Burası önemli” programında konuşan Taçoy, Bakanlar Kurulu’nun Yüksek Mahkeme’den gelen, Cumhurbaşkanlığı seçiminin 12 Nisan’da yapılmasını öngören öneriyi onaylayarak Meclis’e sevk ettiğini söyledi.
Onaylanan öneri içerisinde Anayasada yargıçların görev süresinin uzatılmasının da yer aldığı bir dizi değişikliğin de olduğunu ifade eden Taçoy, Anayasa değişikliği için de referanduma gidilmesi gerektiğini kaydetti.

Taçoy, Meclis’e sevk edilen öneride, referandumun da 12 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte yapılmasının öngörüldüğünü açıkladı.



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