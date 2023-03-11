İsrail güçleri Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Pazar, Mart 12, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria’da 10 Filistinliyi gözaltına aldı

Mert Özkaya
Mert Özkaya
posted on
Batı Şeria

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria’nın Kalkilya kenti ile Beytüllahim kentine bağlı Battir beldesine baskın düzenledi.

Kalkilya kentinde 5, Battir beldesinde de 5 Filistinli İsrail güçlerinin araçlarına taş attığı iddiasıyla gözaltına alındı.


İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık baskınlar düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Tags:batı şeriaİsrail güçleri
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