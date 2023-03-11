‘Asrın felaketi’nde can kaybı 47 bin 975 oldu

AFAD Başkanı Yunus Sezer, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili açıklama yaptı.

Sezer’in açıklamalarından satır başları:

Depremlerde can kaybı 47 bin 975’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında Suriyeli olmak üzere 6 bin 278 yabancı uyruklu da bulunuyor.

Şu an itibarıyla 414 bin 323 çadır kurulmuş durumda.

Şu anda da 13 bin civarında mobil duş ve tuvalet ihtiyaç alanlarına gönderilmiş durumda.

Şu an itibarıyla 273 bin depremzedemiz, deprem dışındaki yerlerde misafir ediliyor. Bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor, bir taraftan çadır ve konteyner kent kurulumu devam ediyor.

Ramazan ayında gıda konusundaki, iftar ve sahur hem de oruç tutamayanlar için de normal öğünler devam edecek. Desteklerin devam etmesi çok önemli. Hijyen malzemesi konusundaki ihtiyaçlarımız da çok önemli.

Artçı sarsıntılar devam ediyor, bölgede yıkılacak ağır hasarlı binalar var. Vatandaşlarımızın girmemesi konusunda uyarılarımız devam ediyor. Artçı sarsıntıların hem bölgede hem de bölge dışında devam edeceğini düşünüyoruz.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar’ın açıklamalarından satır başları:

16 bin civarında artçı sarsıntının meydana geldiğini görüyoruz. Son 10 günde artçıların sayısında bir miktar düşme olmakla birlikte, hissedilebilecek düzeyde devam ediyor. Artçı sarsıntılar 500’ün altına düştü. Beş altı dakikada bir artçı sarsıntının meydana geldiğini söyleyebiliriz.

Özellikle hasarlı binalardan uzak durulması büyük önem taşıyor.

Özellikle Kayseri, İncesu civarında depremlerin meydana geldiğini biliyoruz. Bunlar çok olağan. Anadolu’daki aktif fay hatlarını dikkate aldığımızda bu depremlerin olması her zaman beklenebilecek bir şey.

Bu depremi yaşayan vatandaşlarımız büyük bir travma yaşıyor. Bu depremler öncesinde ülkemizin değişik yörelerinde bulunan fay üzerindeki risk neyse bu depremler sonrasında da bu devam ediyor.

Bu tür büyük depremlerden sonra bizim ikinci afet diye adlandırdığımız bir takım kütle hareketleri meydana gelebiliyor. Kaya düşmesi, heyelan dediğimiz.