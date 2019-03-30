İsrail askerlerinden Gazze saldırısı: 17 ve 20 yaşlarındaki 2 Filistinli öldü

İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahalesinde 2 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin kuzey sınırında düzenlenen barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki Nidal Sakr Amara ve 20 yaşındaki Muhammed Cihad Saad’ın öldüğü kaydedildi.

Açıklamada, gösteriye müdahalede 10 kişinin gerçek mermiyle, 23 kişinin ise plastik mermi, mermi parçaları ve göz yaşartıcı gaz bombalarının doğrudan isabet etmesi sonucu yaralandığı belirtildi.

Gazze sınırında 5 noktada bir araya gelen 10 binlerce Filistinli, İsrail’in topraklarından çekilmesi Gazze’ye uygulanan ablukanın kalkmasını talep eden sloganlar attı.

Gazze’deki Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi dün, ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine katılmak için Filistin topraklarının tamamında genel grev çağrısında bulunmuştu.

Filistinliler, sabah saatlerinden itibaren, ‘Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine katılmak üzere Gazze sınırına akın etti.

BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ

Filistinliler, 30 Mart 2018’den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında, ‘Büyük Dönüş Yürüyüşü’ adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise “sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını” talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açtı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018’den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200’den fazla Filistinli şehit oldu.

TOPRAK GÜNÜ

İsrail, 30 Mart 1976’da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. “Toprak Günü” olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.