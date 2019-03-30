Afganistan’da bir okula roket mermisi isabet etti: 4 öğrenci yaşamını yitirdi, 12 yaralı

Afganistan’ın Gazni vilayetindeki bir okula roket mermisi isabet etmesi sonucu 4 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Gazni Valiliği Sözcüsü Muhammed Arif Nuri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ander’deki Nuh Baba Lisesi’ne, öğrencilerin okulda oldukları sırada roket mermisi isabet ettiğini söyledi.4 öğrencinin yaşamını yitirdiğini belirten Nuri, 2 öğretmen ile 10 öğrencinin de yaralandığını ifade etti.
Nuri, roket mermisinin kim ya da kimler tarafından atıldığının araştırıldığını kaydetti.