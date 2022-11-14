İspanya’da binlerce sağlık çalışanı gösteri yaptı

Kent merkezindeki Cibeles Meydanı’na dört koldan giren göstericiler, “Madrid, halk sağlığı için ayağa kalkıyor.” yazılı pankart taşıdı.

Madrid’de 2 haftadır grevde olan doktorlar ve diğer sağlık çalışanları, özerk yönetimin yürürlüğe soktuğu ve bazı kliniklerin kapatılıp yeni acil servislerin açıldığı sağlık sistemindeki değişikliğin bir an önce kaldırılmasını istiyor.

Kamusal sağlık hizmetinin özelleştirildiğini, yeterli personel olmadığını ve çalışma şartlarının daha da ağırlaştırıldığını savunan sağlık sektörüne bağlı sol görüşlü sendikalar, aile doktorları ve ilk muayene doktorlarının hastalarına yetişemediğini, kalitesiz hizmet verildiğini belirtiyor.

En az 6 ay sonraya randevu alabildiklerini, hastanelerde doktor bulamadıklarını söyleyerek sağlık sektörü çalışanlarının gösterisine destek veren Madridliler de “Sağlığımız savunulur, satılmaz”, “Kamusal sağlık hizmeti” sloganları attı.