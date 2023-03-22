İskoçya'da yat devrildi: 25 yaralı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

İskoçya’da yat devrildi: 25 yaralı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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paul allen yat

İskoçya’nın başkenti Edinburgh’da kuru tersane havuzunda bulunan, Microsoft’un kurucularından Paul Allen’in yatının yan yatması sonucu 25 kişi yaralandı.

Edinburgh’daki Imperail tersanesindeki kuru havuzda bulunan “Petrel” isimli yat, sert rüzgarlar nedeniyle yerinden oynayarak yaklaşık 45 derece yan yattı.

Yatın yan yatması sonucu, yatın üzerinde ve havuzda bulunan 25 kişi yaralandı.


Olay yerine 5 ambulans, bir ambulans helikopter, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.

Yatın, Bill Gates’le birlikte Microsoft’un kurucularından olan ve 2018’de hayatını kaybeden Paul Allen’e ait olduğu belirtildi.

İskoçya polisinden yapılan açıklamada, vatandaşların bölgeden uzak durması tavsiye edildi.

Yaklaşık 75 metre uzunluğundaki yat, 2020’de operasyonel sorunlar nedeniyle kuru havuza çekilmiş o tarihten bu yana da kullanılmamıştı.

Gemi, Allen satın almadan önce su altı arama faaliyetlerinde kullanılmıştı.

 

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Tags:iskoçyakazaPaul Allenyat
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