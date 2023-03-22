İskoçya’da yat devrildi: 25 yaralı

Edinburgh’daki Imperail tersanesindeki kuru havuzda bulunan “Petrel” isimli yat, sert rüzgarlar nedeniyle yerinden oynayarak yaklaşık 45 derece yan yattı.

Yatın yan yatması sonucu, yatın üzerinde ve havuzda bulunan 25 kişi yaralandı.

Olay yerine 5 ambulans, bir ambulans helikopter, itfaiye ve polis ekibi gönderildi.