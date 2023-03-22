Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Dünya

Ukrayna: Rusya’nın Zaporijya’ya düzenlediği saldırıda 1 kişi öldü, 32 kişi yaralandı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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Ukrayna’nın Zaporijya kentine Rus kuvvetlerince düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, 32 sivil de yaralandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisinin (DSNS) Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Rus güçleri, Zaporijya kentinde saldırılar düzenledi.

Saldırılarda 32 sivilin yaralandığı bilgisi paylaşılarak “3’ü çocuk 27 kişi hastaneye kaldırıldı. 5 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Bir kişi öldü.” açıklamasında bulunuldu.


Saldırıda yaralanan kadın yaşadıklarını anlattı

Zaporijya’da Rus saldırıların düzenlendiği bir konutta yaşayan ve hafif yaralanan 86 yaşındaki Valentina adlı kadın, yaşadıklarını anlattı.

Saldırı sırasında evde kızı ve damadıyla beraber bulunduğunu dile getiren Valentina, “Kızım ağır yaralandı. Hastanede yoğun bakımda. Evde her yerde kan var.” dedi.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü enkaz bölgesinde çok sayda itfaiye ekibi yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İhtiyaç sahibi insanlar için kurulan çadırlarda sıcak yemek ikram ediliyor.

 

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Tags:RusyasaldırıSavaşUkrayna
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