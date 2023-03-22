Futbol 1.Lig’de 22.haftanın maçları tamamlandı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Mart 23, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Futbol 1.Lig’de 22.haftanın maçları tamamlandı

Seyda AŞAN
Seyda AŞAN
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Futbol 1.Lig’de 22.haftanın maçları tamamlandı

Futbolda Aksa 1.Lig’in 22.hafta maçları bugün tamamlandı. Deprem nedeni ile futbola verilen zorunlu aranın ardından hafta arasına maç koyan federasyonun yeni sezon programı doğrultusunda 1.Ligde 22.hafta maçları dün ve bugün oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Günün maçlarında ilk yarı sonuçları

AKSA Birinci Lig

BUGÜN

İncirli – Girne Halk Evi: 1-1
Düzkaya – Yalova: 1-2
Lapta – Mormenekşe: 2-1
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 2-1

DÜN

Yeniboğaziçi – Esentepe: 0-1
Binatlı – Dörtyol: 4-1
Yenierenköy – M. H. Yılmazköy: 4-2
Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 1-2

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