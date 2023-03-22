Futbol 1.Lig’de 22.haftanın maçları tamamlandı
Futbolda Aksa 1.Lig’in 22.hafta maçları bugün tamamlandı. Deprem nedeni ile futbola verilen zorunlu aranın ardından hafta arasına maç koyan federasyonun yeni sezon programı doğrultusunda 1.Ligde 22.hafta maçları dün ve bugün oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Günün maçlarında ilk yarı sonuçları
AKSA Birinci Lig
BUGÜN
İncirli – Girne Halk Evi: 1-1
Düzkaya – Yalova: 1-2
Lapta – Mormenekşe: 2-1
Ünimar Maraş – Baf Ülkü Yurdu: 2-1
DÜN
Yeniboğaziçi – Esentepe: 0-1
Binatlı – Dörtyol: 4-1
Yenierenköy – M. H. Yılmazköy: 4-2
Pera L. G. Birliği – M. Karşıyaka: 1-2
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