İskele’ye yeni Kolej binası

Bekirpaşa Lisesi’nin Kolej Sınıfı’na öğrenci alınmaya başlamasının üzerinden on yıl geçti. Şimdi olduğu gibi o dönemde de Eğitim Bakanı yine Nazım Çavuşoğlu idi. Yanılmıyorsam 2010’du ve Bekirpaşa Lisesi’ne 25 kişiden oluşan bir sınıf öğrenci kolej programına alınmıştı. Bugün o çocuklar üniversiteye gidiyor atık… Daha sonra Bekirpaşa Lisesi’nin Kolej programına 50 öğrenci alınmaya başlandı ve öğrenciler iki sınıf oldu. Yıllar geçtikçe ayrı bir okul ihtiyacı doğdu. Son 3-4 yıldır İskele’ye yeni bir kolej binasının yapılacağı konusunda halka birçok sözler verildi. İskele halkı da haklı olarak bu okulun yapılmasını bekliyor. Bugün Bekirpaşa Lisesi bünyesindeki kolej sınıflarında 200’ün üzerinde öğrenci öğrenim görüyor. Bu da yeni bir okul için yeterli bir sayıdır. Ayrıca yeni bir kolej binası bugün bin civarında öğrenciye hizmet veren Bekirpaşa Lisesi’nin de yükünü azaltacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu geçtiğimiz gün İskele bölgesine yaptığı ziyaretlerde yeni kolej binasının yapılacağını ve 2020-21 öğretim yılında eğitime başlayacağını açıkladı. Buna benzer açıklamaları geçmiş Eğitim Bakanlarından da duymuştuk. İskele bölgesinden bazı dostlarım ve eğitim camiası ile yaptığım görüşmelerden yeni kolej binasının yeni öğretim yılına yetişmesinin zor olduğu kanısına vardım. 24 sınıflık tam teşekküllü bir okulun 8 ayda bitmesinin zor olduğu görüşü hakim İskele bölgesinde… Bir de buna bir ay sonra girecek olan seçim yasaklarını da düşünürsek, zamanın daha da daralacağını söylemek mümkün…

Şubat başı seçim yasakları başlayacağını düşünürsek, bu kısa sürede Merkezi İhale Komisyonu’nun ihaleyi açıp sonuçlandırması mümkün görünmüyor. Demek ki bu iş Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya kalır.

Tüm bunlar bir yana 2020 bütçesinde bu okulun yapılması için de bir kalem ayrıldığını duymadık, görmedik, biri de bu konuda açıklama yapmadı.

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Peki para nereden bulundu?

Küçük bir araştırmadan sonra öğreniyoruz ki okulun yapımı için gerekli 8 milyonu Vakıflar İdaresi karşılayacak. Ancak paranın kullanımı konusunda da pürüzler var. Vakıflar İdaresi “siz ihaleye çıkın biz ilgili şirketi öderiz” diyor. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı da Vakıflar İdaresi’nin gerekli parayı Maliye Bakanlığı’na aktarmasını istiyormuş. İki kurum arasında hala ilgili protokol imzalanamamış… Hal böyle olunca da okulun 2020-21 öğretim yılına yetişmesi ile ilgili iyimser olmak mümkün değil.

Son günlerde bir de hükümetin bozulacağı söylentileri arasında, hükümetin icraat yapabilmesi çok da kolay değil. İskeleli dostların okulun kısa sürede yapılacağı konusundaki umutsuzluğunu anlamak mümkün…

Halbuki ne güzel olurdu bu okulun erken zamanda yapılması ve İskele bölgesi çocuklarının da diğer ilçelerdeki yaşıtları gibi gerçek bir kolejde eğitim almaları… Umarım İskele halkı hak ettiği değeri görür. İskele derken Karpaz bölgesini de içine aldığımızı unutmadan söylemem gerekir. Yıllardır unutulan ve hizmetin en son gittiği bu bölgede kolejin ayrı bir binada olması o bölgedeki çocukları daha da heyecanlandıracağından eminim.

Umarım sorunlar bir an önce çözülür ve en erken bir zamanda İskele bölgesi yeni bir kolej binasına kavuşur.