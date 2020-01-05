Girne’de keyifler yerinde

SONER OLGUN’DAN YILIN SON KONSERİ: Sahne yaşamını ülkemizde sürdüren ünlü sanatçı Soner Olgun 2019’un son konseriyle Girne’de unutulmaz bir geceye imza attı

Ünlü Türkücü Soner Olgun ile yine muhteşem bir cumartesi gecesi, Letafet Lounge Bar eğlenceye doydu. Soner Olgun 2019 yılındaki son konserinde sevenleri ile buluştu. Sevilen sanatçı Soner Olgun kendine özgü yorumu, usta sazı ve geniş repertuvarı ile sevenlerinden tam not aldı.

Dinleyicilerin hep bir ağızdan eşlik ettiği sanatçı Soner Olgun, hem vokalisti hem de eşi olan Özlem Olgun ile birlikte zaman zaman duygusal türkülerle romantizmi zirveye çıkarırken, zaman zaman da hareketli türküleri ile dinleyenlerine müzik şöleni yaşattı.

Soner Olgun gecede “Ahmet Kaya“ “Neşet Ertaş” “Cem Karaca” “Aşık Veysel” “Muazzez Ersoy” gibi, insanların gönlünde taht kurmuş usta sanatçıların en popüler şarkılarını seslendirerek sevenlerine nostaljik bir gece yaşattı. Soner Olgun uzun zamandır sahne aldığı mekanda bir kez daha başarılı bir yılı geride bırakırken, sevenleriyle birlikte geçirdiği müzik dolu gecede onların yeni yılını kutlamayı ihmal etmedi.