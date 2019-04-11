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İskele’de kaplumbağa yumurtlama alanında inşaat

11 Nisan 2019
İskele - Kaplumbağa yumurtlama alanında inşaat

İskele Boğazı sahilde yapılması planlanan otel inşaatı için etüt çalışmaları başlatıldı. Bu çalışmalar kaplumbağa yumurtlama alanlarında, denize 5 metre mesafede gerçekleştirildi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten, sosyal medyadan paylaştığı videoda yapılan inşaatın görüntülerini paylaştı. Tüm çabalara rağmen söz konusu çalışmanın engellemediğini belirtti ve yaşananlara isyan etti.

Her gün yeni bir talan, her gün yeni bir doğa katliamı çıkıyor karşımıza. Tüm gündür engellemeye, durdurmaya ve yetkilileri uyarmaya çalıştığımız Ískele Boğaz'ında kaplumbağa yumurtlama alanında denize 5m mesafedeki kumul alan içinde yakında gündeme gelecek yeni bir otel inşaatı için yapılmaya başlayan etüt calışmaları bunun en son örneği! Bu yıl yaşadığımız felaketlerden hiç mi ders almadık? Yeter artık, bu ülkenin doğası daha fazlasını kaldırmıyor.

Hasan Sarpten paylaştı: 11 Nisan 2019 Perşembe

 

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