Sudan’da askeri darbe: Devlet Başkanı Beşir tutuklandı

Sudan’da Devlet Başkanı Beşir’in görevden alındığına dair haberler doğrulandı. Savunma Bakanı Beşir’in tutuklandığını açıklayıp 3 ay OHAL ilan etti. Ülke 2 yıl sonra sandık başına gidecek.

Ülkeyi 30 yıldır şeriatla yöneten Ömer el Beşir’e yönelik protestolar devam ederken sabah saatlerinde darbe yapıldığı haberlerinin geldiği Sudan’da beklenen açıklama yapıldı.

Sudan Savunma Bakanı Avad Muhammed Ahmed bin Avf, Beşir’in tutuklandığını, güvenli bir yerde olduğunu, hükümetin ve yerel yönetimlerin feshedildiğini, kurulacak askeri konseyin ülkeyi 2 yıl yöneteceğini ve 3 ay boyunca olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

Bakan 2 yıllık bu geçiş sürecinin ardından ‘özgür ve adil bir seçime’ gidileceğini söyledi.

Yapılan protestoları haklı bulduğunu söyleyen Bakan, “Sudan’ın çok eksikleri var, hükümet bize verdiği sözleri tutmadı” ifadesini kullandı.

بيان القوات المسلحة السودانية https://t.co/NcG9dHtz83 — سكاي نيوز عربية-الآن (@SkyNewsArabia_B) April 11, 2019

​Bu arada ülke genelinde 1 ay boyunca 22.00-04.00 arası sokağa çıkma yasağı getirildi.