İskele’de hedefe ulaştılar

6 AYDA 500 KONUT: İskele Long Beach bölgesinde inşa edilen Grand Sapphire Projesi, altı ayda 500 konut satış yaparak hedefine beklenilenden kısa sürede ulaşmış oldu

İskele Long Beach bölgesinde hızla yükselen Grand Sapphire Projesi, altı ayda 500 konut satışı hedefine ulaştı. Altı ay önce lansmanı yapılan ve bir yılda 500 konut hedefi ile dünyanın dört bir yanında tanıtımı ve satışı hızlandırılan proje, altı ayda bu hedefe ulaştı. Hedefe ulaşılması nedeniyle Northerland Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, satış ve pazarlama ekibi ile bir araya gelerek, 500’üncü konut satışını kutladı. Satış ve Pazarlama Personeli ile pasta kesen Bozkurt, planlandığı gibi projenin 3 yılda tamamlanacağını söyledi.

Grand Sapphire inşaat alanında proje hızla yükselmeye devam ederken, Northerland Group da doğru finans yönetimi planlandığı gibi üç yılda teslimatları yapacak alt yapıyı tamamladı. Yurt dışından gelen uzman bir ekibi, KKTC’de ilk kez fore kazıklama yöntemi ile ilerleyen proje, birçok ilki de içerisinde barındırıyor.

32 ülkede satış yapıldı

Northerland Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Bozkurt, Grand Sapphire projesi öncesi 18 farklı ülkede satış ve pazarlama yaptıklarını belirterek, yeni bir bilgiyi kamuoyu ile paylaştı. Granp Sapphire için şu ana kadar 32 ülkede konut satışı yapıldığını belirten Onur Bozkurt, “Sanırım bu da bir ilk. İlk kez bir projede, 32 farklı ülkede konut satışı yapılıyor. 32 farklı ülkeden insanlar, yaşam alanı olarak İskele Long Beach bölgesini, Grand Sapphire Projesi’ni seçiyor. Bunu ekibimizin motivasyonu yanında, doğru bir projenin doğru pazarlanmasına borçluyuz” dedi.

Projeye yurt içinden de ilgi olduğunu belirten Bozkurt, buna karşın yurt dışı satış oranının yüzde 80’i oluşturduğunu vurguladı. Onur Bozkurt, “Grand Sapphire sadece bir konut yaşam alanı olmayacak. Bünyesinde KKTC’nin en büyük havuzunu da barındıran otel işletmesi de olacak. Bunu konut sahipleri de önemsiyor. Proje yönetim alt yapısı, Grand Sapphire sakinlerine 12 ay tatil imkanı sunacak, buna göre yönetilecek. Konut sahipleri de aslında ülkemiz turizmine ciddi katkı sağlayacak. Bunu da toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak şiddetle önemsiyoruz” dedi.

Bozkurt ekibi kutladı

NORTHERLAND Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, 3 yılda tamamlanacak proje için gerekli finansal planlamalar yanında, proje ilerleme planlamalarının da tamamlandığını söyledi. Tüm projenin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Koral Bozkurt, bunun alıcılara güven verdiğini söyledi.

6 ayda, 500 konut satışı rakamına ulaşmanın gurur verici bir durum olduğunu söyleyen Koral Bozkurt, ülke insanının da bundan gurur duymasını istedi. Projenin bazı teknik detayları dışında, tamamen yerli firmalarla çalıştıklarını hatırlatan Koral Bozkurt, “Özelde Mağusa, genelde ülke aşığı genç bir yatırımcı olarak benim esas gurur duyduğum, motivasyonumu artıran nokta burası. Ülkemize yatırım yapıp, kazancımızı da ülke insanımızla paylaşıyoruz” dedi. Bin çalışanın aktif olacağı bir işletmeye dönüşecek yatırımı 3 yılda tamamlayacaklarının altını çizen Koral Bozkurt, ciddi bir motivasyonla çalışan ekibine teşekkür etti.

Emlak piyasası canlandı

Ülkemizin son dönemlerde yükselen değeri olan Long Beach Bölgesi’nde inşasına başlanan Grand Sapphire projesi, yeni bir yaşam alanına ihtiyaç duyan ve yatırım yapmak isteyen yüzlerce insanın ilgi noktası oldu.

Northerland Group, onlarca ülkedeki emlak ofisleri ile bulunan ilişkileri sayesinde pazarlama faaliyetlerini sürdürüyor.

İnşaat bölgesinde yoğun bir çalışma devam ederken, diğer yandan da yerli ve yabancı alıcılar için pazarlama ekibi çalışmalarına devam ediyor.

Bir çok alanda KKTC’de “ilkleri” içerisinde barındıracak proje, fore kazık temel sistemi ile de ülkemizdeki üniversite öğrencilerinin ilgisini çekiyor. Gelen talepleri değerlendiren NORTHERLAND Group yetkilileri, üniversite öğrencilerini de bu süreçte güvenli bir şekilde inşaat alanında ağırlamaya hazırlanıyor.

Dev proje hızla yükseliyor

Toplam 75.000 m2 alan üzerine inşa edilen, 185.000m2’lik bu dev projede stüdyo daireden 4+1 lüks daire seçeneklerine kadar her ihtiyaca yönelik konutlar bulunuyor.

Modüler olarak tasarlanan proje, adadaki en yüksek vergi ödeyen proje olarak da dikkat çekiyor. Adada inşa edilecek en yüksek binalar olan 27-29 ve 31 katlı 3 yüksek bloktan ve 7 alçak bloktan oluşan, toplamda 1574 konutu içinde barındıran bu devasa yaşam merkezi Residance bölümünü oluşturacak.

5 yıldız konseptinde hizmet verecek olan Grand Sapphire Resort oteli de birçok ülkeden misafiri ağırlayacak, ayrıca Residance bölümünde yaşayacak olanlara da hizmet verecek çeşitli aktivite merkezlerini bünyesinde bulunduracak.”

50 milyon TL vergi sağlayacak

KKTC’de devam eden en büyük projelerden biri olan Grand Saphire, devlete 50 milyon TL vergi sağlayacak bir büyüklükte ve verginin ciddi bir bölümü de belediye ve devlet kasasına akmaya başladı.

Projenin tamamlanmasının ardından, otel ve residanslarda kalması beklenen kişi sayısı 4 bin 500. Projede alt yapı ve çevresel etkiler de hazır. Bölge içerisinde devasa havuzlar ve arıtma sistemlerinin yanı sıra, toplam 3 bin ağaç ekimi için her şey hazır.