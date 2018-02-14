İskele yıkılıyor

Süper Lig’in İskele temsilcisi Gençler Birliği’nde dün yapılması gereken antrenman, futbolcular ve teknik heyet tarafından anlaşılarak iptal edildi

MUHATAP BULAMIYORLAR:

İskeleli futbolcular ve teknik heyet, ikinci devre için verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve muhatap olacak ne başkan ne de yönetici bulamamalarından dolayı bundan sonra antrenman yapmama kararı aldılar

Süper Lig’in İskele temsilcisi Gençler Birliği’nde tam bir kriz ortamı var.

Devre arasında, önemli futbolcularını gönderen ve teknik heyetini de değiştiren kırmızı-siyahlı takımda dün sahaya gelen futbolcu ve teknik heyet antrenmanı iptal etti.

Futbolcular ve teknik heyet ikinci devreye yönelik, verilen sözlerin yerine getirilmemesinden ve muhatap bulamamaktan şikayet etti.

Gazetemizi arayan ve konu hakkında bilgi veren Gençler Birliği futbolcuları ne antrenmanda ne de antrenman sonrasında muhatap alacakları başkan veya yönetici bulamadıklarından yakındı ve artık antrenmanlara çıkmama kararı aldıklarını söyledi.

Takım halinde, teknik heyet de dahil ortak karar aldıklarını söyleyen İskeleli futbolcular “Belediye başkanı, kulüp başkanı, yönetici, köylü fark etmez. Bizi muhatap alacak ve sorunlarımızın çözümü için uğraşacak birini bulana kadar artık antrenman yapmayacağız” dedi.