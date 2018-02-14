Finalin adı: Çamlık – LAÜ

Voleybolda, 7.Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası’nın kadın finalistleri belli oldu

RAKİPLERİNE SET VERMEDİLER:

Kadınlar yarı finalinde Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni, Lefke Avrupa Üniversitesi de Yakın Doğu Üniversitesi’ni 3-0 mağlup ederek finale yükseldiler

Tonguç KOTAK

Voleybolda, 7.Rauf Raif Denktaş Federasyon Kupası’nın kadın finalistleri Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi oldu.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda dün akşam oynanan yarı final ilk maçında iki Gazimağusa ekibi karşılaştı. Gazimağusa Belediyesi Çamlıkspor ile Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki karşılaşmada Çamlıkspor rakibini 26-24, 25-18 ve 25-17’lik setlerle 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Yarı finalin diğer mücadelesinde ise Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi karşısınbda 25-16, 25-13 ve 25-16’lık setlerle 3-0 galip gelerek finalde Çamlıkspor’un rakibi oldu.