Basketbolda dün akşam LAÜ ile Mapfree arasında oynanan maç tamamlanamadı. Mapfree antrenörü Orhun Mevlit’in iki teknik faul ile oyundan atılmasının ardından Mapfree Başkanı Alişan Oşan, takımı sahadan çekti

MEVLİT ATILDI, BAŞKAN TAKIMI ÇEKTİ:

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan maçın 35.dakikasında LAÜ, 75-60 önde iken Mapfree Antrenörü Orhun Mevlit ikinci teknik faulü alarak oyun dışına gönderildi. Bu kararın ardından sahaya inen Mapfree Başkanı Alişan Oşan hakemlere tepki göstererek takımını sahadan çekti

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi’nde 10.haftanın kapanış maçında Lefke deplasmanında Mapfree sahadan çekildi ve maç tamamlanamadı.

LAÜ Spor Salonu’nda oynanan ve ilk iki periyodu başa baş giden maçın ilk devresini LAÜ 37-36 önde noktaladı. Karşılamada ikinci yarının 35.dakikasında Mapfree Antrenörü Orhun Mevlit’e hakemler tarafından ikinci teknik faul çalındı ve Mevlit saha dışına gönderildi.

Başkan takımı sahadan çekti

Mevlit’in oyundan gönderilmesinin ardından Mapfree Kulübü Başkanı Alişan Oşan sahaya girerek takımı soyunma odasına götürdü.

Kurallar gereği hakemler 15 dakika bekledikten sonra Teknik Komiser Eser Taçoy’un raporuyla maçı bitirdi.

Kararı federasyon verecek

Mapfree’nin çekilmesi ile yarım kalan karşılaşma ile ilgili kararı Basketbol Federasyonu verecek.

Federasyon, teknik komiser ve hakemlerden gelecek raporu yarın yapılacak toplantıda görüşerek karara bağlayacak.

Maçın skorunun 75-60 Lefke Avrupa Üniversitesi lehine tescil edilmesi bekleniyor.