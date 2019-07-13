İskele sezona iddialı başladı

Bu sezon K-Pet 1. Lig’de mücadele edecek olan İskele ekibi Gençler Birliği, bugün yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam Hasan Topaloğlu nezaretinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda gerçekleştirilen idmana yurt dışında bulunan Mehmet Ali Aylanç, ve Deniz Kibar’ın yanında askerlik görevini sürdüren Sertan Kurukafa katılamadı. Topaloğlu haftada 6 antrenmanla sıkı bir çalışma planı hazırladıklarını da belirtti.

Başkan Berkel de katıldı

Kulüp Başkanı Rifat Berkel de ilk idmana katılarak hedeflerinin, yeni sezona iddialı bir başlangıç yaparak zirveyi zorlayıp ve Süper Lig’e yeniden çıkmak olduğunu belirtti ve futbolcularla teknik heyete başarılar diledi. Antrenman çift kale maçın ardından sona erdi.

Yurt dışı kampı 14 Ağustos’da

Bu ayın sonunda bir yurt içi kampı düzenleyecek olan İskele ekibi 14-20 Ağustos tarihleri arasında ise, İzmit, Kartepe’de yurt dışı kampı yapacak.