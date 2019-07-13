KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı görüşme ile ilgili konuştu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, Türkiye’de yayın yapan Lig Radyo’da

yayınlanan Akreditasyon programına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile yaptığı

görüşme hakkında konuştu. Sertoğlu, TFF ile çok güzel bir işbirliğine adım attıklarını belirtirken, 10 yıl

önce KTFF başkanı görevine ilk geldiğinden bu yana ilk defa TFF’den bu kadar samimiyet ve hoşgörü

gördüğünü belirterek “10 yıl heba edildi” dedi. Hazırlık maçları ve takımların gelerek kamp yapabilmesi yönünde ciddi adımların atıldığını, uluslararası avukatlarla görüşüldüğünü belirten Sertoğlu, TFF’nin ciddi desteği ile bunu başarabileceklerini ifade etti.

Sertoğlu: “TFF ile çok güzel bir işbirliğine adım attık”

TFF ile yapılan görüşme hakkında konuşan Sertoğlu, güzel bir başlangıç yapıldığına vurgu yaptı. TFF

Başkanı Nihat Özdemir’in daha önceden tanıdığı, Kıbrıs’ta çeşitli yatırımları olan, Kıbrıslıların sevdiği,

kaliteli bir kişilik olduğunu belirten Sertoğlu, “Öncelikle Türk futboluna, sonra da bize çok büyük faydaları olacağından ben eminim. Çok güzel bir işbirliğine adım attık. Umarım sonu da gelir” dedi.

“Dışa açılım bizim kanayan yaramız” diyen Sertoğlu, “Kıbrıs Türk futbolunun bu dönemde hala daha

ambargolar altında ezilmesi dünyanın ayıbı. Kişisel olarak Kıbrıslı Türkler Avrupa vatandaşı. Ama futbolu ambargolar altında. Bu da dünyanın, özellikle Avrupa’nın iki yüzlülüğü. Menfaat, çıkar ilişkileri… Her şey siyaset. UEFA ve FIFA’ya gidip konuştuğunuzda bizde siyaset yoktur derler. Siyasetin Allah’ı var. Bunu aşmak için de çok güçlü bir TFF’nin desteği lazım. Yaklaşık 2 yıldır sayın Servet Yardımcı ile birlikte dışa açılım yönünde ciddi bir işbirliğimiz vardır. Ona çok teşekkür ederim.”

“Hamit Altıntop ile altyapı konusunda ciddi bir toplantı yaptık”

Ülke gençliğinin, Akdeniz insanının spora yatkınlığının üst düzey olduğunu belirten Sertoğlu,

“Altyapılarımız, akademilerimiz ciddi şekilde kuruluyor ve büyüyor. Ülke gençliğini ayakta tutan futbol

kulüpleridir. Devletin de çok büyük desteği var. TFF’den Hamit arkadaşımızla (Hamit Altıntop) ile çok ciddi bir toplantı yaptık. Buradaki altyapıdaki gençleri bizim bir şekilde Türkiye’de bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Tamam ambargolar altındayız ama bizim çocuklarımızın TC vatandaşlığı da vardır. Türkiye’de bu çocukları parlatabiliriz” açıklamasını yaptı.

Kendisine göre Kıbrıs’ta çözüm olmayacağını belirten Sertoğlu, “Siyasi çözüm ne bizim elimizde, ne Rum tarafının elindedir. Ben bunu yıllar önce söyledim; Ne zaman devler çarpışmaya başlayacak, bizim etrafımızdaki gazı, petrolü paylaşmaya başlayacaklar, çözüm o zaman olacak. Ama bu devlerin menfaat ve çıkarlarının aynı yerde buluşması öyle o kadar kolay değil. Biz görür müyüz, görmez miyiz bilmem” ifadelerini kullandı.

“Ciddi adımlar atılıyor”

“Biz şu anda UEFA veya FIFA’da takımlarımızın maçlar yapamayacağını biliyoruz” diyen Sertoğlu, “Ama bizim daha önceden elimizde olan iznimiz var. Bu da bizim hakkımız. Hazırlık maçlarıdır, takımların gelip kamp yapmasıdır, bunlarla ilgili ciddi adımlar atılıyor. Uluslararası avukatlarla görüşülüyor. Bizim yürüdüğümüz yol budur. Bunu TFF’nin ciddi desteği ile başarabiliriz” dedi.

Sertoğlu, “Hamit Altıntop henüz ekibini kuramadı. Bir süre sonra bizim Eğitim Üst Kurulumuzdaki

arkadaşlarımızı gönderip neler yapabileceğimizi konuşacağız. Nihat Özdemir de buna tam desteğini verdi” açıklamasını yaptı.

“İlk defa bu kadar samimi ilgi ve hoşgörü gördüm”

“Ben federasyon başkanı olmadan önce federasyon başkanları Türkiye’ye giderek bir miktar para talepeder, alır gelirdi. Ben göreve gelince hiçbir zaman talep etmedim” diyen Sertoğlu, “Çeşitli nedenlerle federasyon başkanları, hükümetler değişir. Değirmemesi lazım. Ülkede futbolun bu denli yayılması ve KTFF’nin marka olması bizim kendi arkadaşlarımızla beraber birlik beraberliğimiz, inancımızdır. Ben 10 yıl önce ilk gittiğimde dönemin TFF başkanı Mahmut Özgener ile görüştüm. Özgener’e ilk gittiğimde hayırlısı olsun dedim. Kesinlikle maddi olarak sizden hiçbir şey istemem dedim. Bir rahatlama oldu. Biz maddi problemlerimizi kendi içimizde çözeriz, dışa açılım ve altyapı ile çalışmalar yapmak istediğimizi belirttik. Yıldırım Demirören’in son bir yılı hariç, son bir yılında çok ciddi konuşmaya ve planlama yapmaya başlamıştık. 10 yıl heba edildi. Ben ilk defa TFF’den bu kadar samimi ilgi ve hoşgörü gördüm” ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde Türkiye’nin birçok takımına giden genç Kıbrıslı Türk futbolcuların olduğunu aktaran

Sertoğlu, “Şu anda Rum tarafında bizim 10 yaşında kendi çocuğumuzu Ajax alıp götürme peşinde. Orada okuyan çocuklarımız var. Orada keşfedilir ve altyapılara girerler. Biz bu yetenek taramalarını yapmaya başladık. Bunları TFF ile rahat yapabilir ve onları Türkiye’deki takımlara kazandırabiliriz. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi çocuklar çıkabileceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.