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Yeşilçam klasiklerine hayat verdiler

13 Temmuz 2019

CAHİT BERKAY’DAN UNUTULMAYANLAR:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleşen “Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri”, müzisyen Cahit Berkay, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde “Cahit Berkay ve Yeşilçam Film Müzikleri Konseri” gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen “Bodrum Konserleri” kapsamında müzisyen Cahit Berkay, Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde sanatseverlerle buluştu.

Yeşilçam klasiklerinin peş peşe sıralandığı konserde birbirinden güzel melodilere sine-vizyon gösterimi de eşlik etti. Katılımcılar bir yandan Yeşilçam’ın unutulmaz sahnelerinden karelerle seyir keyfi yaşarken diğer yandan da Cahit Berkay’ın capcanlı programıyla müzik keyfi yaşadı.

 

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