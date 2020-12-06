İskele – Gazimağusa Anayolu üzerinde trafik kazası

Bugün saat 13:00 sıralarında, İskele – Gazimağusa Anayolu üzerinde, Olena Marchenko (K-34), yönetimindeki RA 002 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada, Ötüken çemberine yaklaştığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüjü ayıran beton sete çarpıp kontrolsüzce sol şeride geçmesi sonucu, sol şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden Ekaterina Malaeve (K-27) yönetimindeki NL 670 plakalı aracın sağ ön kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle yolun solundan çıkıp bankete düşen RA 002 plakalı araç, önce toprak sete ardından da beton sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.