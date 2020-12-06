Bakan Pilli:” Toplam 1146 test yapıldı, 12 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi ”
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1146 olduğunu, 12 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 7 kişinin hava yolu, 3 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 2 kişinin ise yerel vaka olduğunu belirtti.
6 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1146
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 12
Ülke dışından gelen vakalar – 10
Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar –
Yerel vakalar – 2
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 2
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı-
Yapılan Toplam Test Sayısı- 275.105
Toplam Vaka Sayısı- 1176
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 1058
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 113
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 26
Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 85
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 2