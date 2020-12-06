Gizemli monolitlerin esrarı çözüldü mü: “Evet biz yaptık”

ABD’nin Utah eyaletinin güneydoğusundaki ıssız çölde 18 Kasım’da fark edildikten sonra dünya gündemine giren monolit, bir sanatçı kolektifine ait olabilir.

The Most Famous Artist adlı sanatçı grubu, cuma günü Instagram sayfalarından monolitin kendilerine ait olduğunu ima eden paylaşımlar yaptı.

Grubun cuma günkü paylaşımında üç köşeli metal yapının fotoğrafı yer aldı

Günün ilerleyen saatlerinde de aynı hesaptan Mashable, Fox News ve Artnet’in gruptan bahsettiği haberlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Sonrasındaysa, “Joshua Tree’nin dışında BİR MONOLİT DAHA. Bununla birlikte 4 ediyor. Ne anlama geliyor bu?” mesajıyla yeni bir gönderi oluşturuldu. Paylaşımda, Kaliforniya eyaletindeki Joshua Tree National Park civarındaki yeni bir monolit fotoğrafı da paylaşıldı.

Grup, son olarak da maske takan sanatçıların monoliti inşa ederken görüntülerini paylaştı.

Monolitlerin uzaylılar tarafından yapıldığına dair söylentileri tiye alan gönderide “Uzaylılar değil miymiş yani?” yazıldı.

Hesabın takipçileri fotoğrafların altına “Sen miydin?” diye soran bir yorum bıraktığında, cevap olarak “‘Sen’den kastın ‘biz’se, evet, bizdik” yanıtı geldi.

Kolektifin kurucusu Matty Mo, Mashable’a röprtajında, monolitlerle ilgisini ne doğruladı ne de yalanladı.

Orijinal monolite ilişkin yasal durumlardan ötürü pek bir şey söyleyemiyorum. Tek söyleyebileceğim, bu tarz numaralarla tanınıyoruz ve bu sefer de monoliths-as-a-service aracılığıyla otantik sanat işleri satışına başladık. Şu anda daha fazla görsel paylaşamam ama birkaç gün veya hafta içinde daha fazla şeyin ortaya çıkacağını söyleyebilirim.

İnternet sitesinde de yapıların fotoğrafları bulunan kolektif, Instagram’da monolitleri üretip 45 bin dolara (yaklaşık 350 bin dolar) sattıklarını da söyledi.