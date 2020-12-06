Plüton aracından gizemli keşif: “Uzay sandığımız kadar karanlık değil”

Uzay ne kadar karanlık? Bu soruyu cevaplamaya çalışan gökbilimciler şaşırtıcı bir cevap buldu: Sandıkları kadar karanlık değil.

NASA’nın uzaktaki New Horizons uzay aracının görüntü arşivini tarayan araştırmacılar, evreni kaplayan, zayıf ama görünür ışık parlaması keşfetti.

ABD Ulusal Bilim Vakfı’ndan gökbilimci Tod Lauer ve meslektaşları, uzayın ne kadar karanlık olduğunu ölçmek için yıldızları ve galaksilerin bulunmadığı görüş alanları arıyordu.

Lauer, “İşimiz bittiğinde bulduğumuz şey, bulmayı beklediğmizden daha fazla ışıktı” dedi ve ekledi:

Aslında zayıf ve sönük bir parıltıydı. Ama yıldızlar, uzak galaksiler veya yıldızlararası toz gibi bilinen kaynaklarla açıklayabileceğimizden daha fazlaydı.

Yani keşfettiğimiz şey, evrenin küçük bir bileşeniydi.

Işığın kaynağı bilinmiyor

The Astrophysical Journal isimli bilim dergisinde yayımlanmak üzere kabul edilen çalışmada sunulan tek görüntü NASA’nın 19 Ocak 2006’da fırlattığı New Horizons (Yeni Ufuklar) uzay aracına ait.

Güneş Sistemi’nin iç kısmında uzay boşluğu, Güneş’ten gelen ışığı yansıtan toz parçacıklarıyla dolu. Bu da yer tabanlı veya yörünge teleskoplarının kaydettiği görüntülerde dağınık bir parıltı görülmesine neden olabiliyor.

Ancak New Horizons’ın seyir halinde olduğu Plüton’un ötesinde, bu toz parçacıklarının neden olduğu “ışık kirliliği” söz konusu değil.

Bu nedenle araştırma ekibi, gizemli ışığın kaynağını bulmaya çalışırken Samanyolu’ndaki yıldızlar, uzak galaksiler ve hatta uzay aracının kendisi de dahil olmak üzere bilinen tüm ışık kaynaklarını eledi.

Ancak gizemli dağınık parıltının varlığını sürdürdüğü görüldü.

Araştırma ekibinin ışığın kaynağıyla ilgili net açıklaması yok, bu yüzden de ancak spekülatif yorumlar yapabiliyor.

Lauer’e göre olasılıklardan biri, galaksiler arası uzayda ışık noktaları şeklinde görülemeyecek kadar karanlık olan haydut yıldızlar olabilir.