İskele Belediyesi 9. Kültür Sanat Günleri başladı

İskele Belediyesi’nin bu yıl 9.’sunu düzenlediği Kültür & Sanat Günleri, dün akşam başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu eşi Ayşe Sadıkoğlu ve kızları ile katıldığı açılış törenine, UBP İskele Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu ve Yasemin Öztürk, İskele Polis Müdür Vekili Ahmet Beşerler, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, Müdür Vekili, muhtarlar, KT Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, okul müdürleri, kurum ve kuruluşların yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

1Nisan’a kadar sürecek 9. Kültür&Sanat Günleri, İskele AKM önündeki kokteyl ile başladı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horan Ekibi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Tango dans gösterileri ile devam eden gece; İbrahim Sadri’nin şiir dinletisi ile son buldu.



SADIKOĞLU: “SANATI VE KÜLTÜRÜ SOSYAL SORUMLUK PROJEMİZİN EN BAŞINA YERLEŞTİRDİK”

Açılış konuşmasını yapan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 1 ay boyunca sürecek Kültür&Sanat günlerinin, şiir, konser ve tiyatroyla renkleneceğini söyledi.

Sanatı ve kültürü sosyal sorumluluk projelerinin en başına yerleştirdiklerini de belirten Sadıkoğlu, “kendi markasını yaratan” İskele’de, daha iyisini, daha güzelini ve daha kalitelisini halka sunmayı görev edindiklerine dikkat çekti. Sadıkoğlu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü de ilke edindiklerine vurgu yaptı.



İBRAHİM SADRİ İLE ŞİİR DOLU GECE

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilçesi İskele’de olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İbrahim Sadri, sahnede kaldığı süre boyunca sanat hayatı boyunca biriktirdiği anılarını da kendisini dinlemeye gelenlerle paylaştı.

“Kıbrıs’a, bu güzel topraklara daha önce pek çok kez gelmişliğimiz var” diyen Sadri ancak ilk kez bir ilçesinde, Kıbrıslı dostlarının huzurunda olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade etti.

İbrahim Sadri, İskele Belediyesi’nin düzenlediği Kültür Sanat Günleri’nin ilk gecesinde, şiir severlerle buluşmasına vesile olan Başkan Hasan Sadıkoğlu’na da teşekkürlerini sundu.