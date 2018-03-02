Bütçe görüşmeleri 3’üncü gününde

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bütçe görüşmelerinde üçüncü güne girdi.

Bakanlar Kurulu’nun 5 milyar 815 milyon TL olarak onayladığı 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı yoğunlaştırılmış programla 4 günde tamamlama kararı alan Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, bugün saat 11.00’de toplandı.

CTP milletvekili Fikri Toros başkanlığındaki toplantıda ilk olarak, dünkü programda yer alan ancak bugüne ertelenen 91 milyon 742 bin 200 TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi ele alınıyor.

Toplantıda Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami ve bakanlık bürokratları da hazır bulunuyor.

Komitenin bugünkü gündeminde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Hukuk Dairesi (Başsavcılık) ve Mahkemeler bütçeleri de bulunuyor.

Komite pazartesi Maliye Bakanlığı ve Gelirler bütçeleriyle çalışmalarını tamamlayacak ve ardından bütçeyle ilgili tasarı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülecek.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde Fikri Toros (CTP), Ersin Tatar (UBP), Olgun Amcaoğlu (UBP), Mesut Genç (HP), Biray Hamzaoğulları (CTP), Gülşah Sanver Manavoğlu (HP) ve Hasan Taçoy (UBP) görev yapıyor.