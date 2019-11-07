Işın Karaca boşandı

Ünlü Kıbrıslı şarkıcı Işın Karaca, üç yıllık eşi Tuğrul Odabaş’tan tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Tuğrul Odabaş’ın dava çıkışı “Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum.” demesi ise dikkat çekti.

Güçlü sesi ve yorumuyla müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Işın Karaca, 2016 yılında hayatını birleştirdiği çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’tan tek celsede boşandı. Ünlü çift birbirlerinden maddi ya da manevi tazminat talep etmediler. Dava çıkışı gazetecilere konuşan Odabaş, “Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum.” sözüyle şaşırttı. İstanbul 11. Aile Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş avukatlarıyla katıldı.

Gazetecilerin, “Tuğrul Bey ile denk gelmemeye özen gösterdiniz neler söyleyeceksiniz?” demeleri üzerine Işın Karaca, “Hayırlısı olsun, hepimiz için çok hayırlısı olsun. Arkadaşlığımız tabii ki devam edecek. 25 yıllık arkadaşım devam etmemesi mümkün mü? Tek ricam aynı şeyi yapmayın adama. Öyle yaratılan senaryolar, yok öyle şeyler. Can yakıcı olur. Anlaşamadık bitti işte. Bu kadar net arkadaşlar.” dedi. Taraflar, ayrı kapılardan avukatlarıyla birlikte ayrıldılar. Adliye çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtlayan Tuğrul Odabaş ise 3 yıllık evliliklerinin bitmesinin ardından “Neden boşandığımızı ben de bilmiyorum.” açıklamasıyla kafa karıştırdı.