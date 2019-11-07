Hazar Ergüçlü’ye bir ödül daha

ÖDÜLE DOYMUYOR:

“Altın Portakal” ödülüne layık görülen ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçı Hazar Ergüçlü, bu kez de Türkiye Magazin Gazetecileri’nin düzenlediği Altın Objektif Ödülleri töreninde “Dijital Platformda En iyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü

Tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en prestijli heykelciği olan Altın Objektif Ödülleri, 24. Kez sahiplerini buldu. Ülkemizin yetiştirdiği ünlü sanatçı Hazar Ergüçlü, Türkiye Magazin Gazetecileri’nin düzenlediği ödül töreninde “Dijital Platformda En iyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. Ergüçlü “Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu” ödülünden kısa bir süre sonra ikinci ödülüyle bizleri gururlandırdı.

MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin ev sahipliğinde, Doku Tıp Merkeziana sponsorluğu ve Netflix’in sponsorluğunda CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul’da gerçekleştirilen törene, bu yıl da ilgi yoğundu. Gecenin sunuculuğunu üstlenen Doğa Rutkay ile Hakan Bilgin’in sözleri ve esprileriyle hayli renkli geçen gecenin ışıltı dolu kırmızı halı seremonisi, her yıl olduğu gibi yine şıklık yarışına sahne olurken, Türkiye’nin sanat elçileri Karsu ve Summer Cem’in şarkıları geceye damgasını vurdu. İzlenme rekorları kıran “Mucize Doktor”, “Afili Aşk”, “Her Yerde Sen”, “Hakan: Muhafız” ve “Bir Zamanlar Çukurova”da dizileri ve oyuncuları gecede ödül alan yapımlardı.