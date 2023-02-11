İsias Hotel enkazında hayatını kaybeden 15 canımızı bugün sonsuzluğa uğurluyoruz

Adıyaman’da İsias Hotel enkazında hayatını kaybeden ve aday getirilen öğrenci, öğretmen ve velilerimizi bugün sonsuzluğa uğurluyoruz.
Öğle: Lala Mustafa Paşa cami: 1. Hasan Bilgen 2. Mehmet Arif Altak 3. Aykan Ekız 4. Nehir Çevik 5. Özgür İçme
Yeniboğaziçi Cami 1. Nazife Dağlı 2. Mülkiye Dağlı 3. Abide Dağlı
Vadili Cami: 1. İbrahim Yakula
İkindi: Lala Mustafa Paşa Cami: 1. Selin Karakaya 2. Sent, İpekçioğlu 3. Pamir Konuldu 4. Atakan Celal Konuklu 5. Hayal Gençalıogiu 6. Aras Aktuğralı
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