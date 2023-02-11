Başbakanlık: Kayıp sayımız 33’e yükseldi

Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Paylaşım şu şekilde:

Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan sekizinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.