Başbakanlık: Kayıp sayımız 33'e yükseldi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Şubat 11, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
KıbrısManşet

Başbakanlık: Kayıp sayımız 33’e yükseldi

Mert Özkaya
Mert Özkaya
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isias otel
Başbakanlık sosyal medya hesabı üzerinden İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Paylaşım şu şekilde:
Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketi sonrasında Adıyaman’daki İsias Otel enkazında yürütülen arama ve kurtarma çalışmaları neticesinde KKTC kafilesinde bulunan çocuklarımızdan sekizinin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet tüm halkımıza başsağlığı diliyoruz. Ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor.
Yaşanan bu kayıplarla Adıyaman’daki KKTC vatandaşı kayıp sayımız 33’e yükselmiştir. Türkiye geneli kayıp sayımız 46, arama çalışmaları devam eden kişi sayımız ise 2’dir.
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Tags:Adıyamancansız bedendepremisias otelkıbrısKKTCnaaşTürkiye
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