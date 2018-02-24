İşbilen istinaf kararını tutuklu bekleyecek

Başsavcılık, ‘Yasadışı’ kürtaj davasında aldığı 2 yıl hapislik süresi dolan Ayşegül İşbilen için verilen ihraç kararını durdurmak için Yüksek Mahkeme’ye başvurdu

Devrim DEMİR

Girne’de Ada Hospital isimli özel hastanede ‘Yasadışı’ kürtaj olayının mahkûmlarından Ayşegül İşbilen aleyhinde Başsavcılık, ihraç kararını durdurmak için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, dün hitabında başvuru gerekçelerini mahkeme heyetine sundu.

Akyener: Kararı istinafta

Yargıtay Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Kalkan, Üyeler Bertan Özerdağ ve Peri Hakkı huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada Kıdemli Savcı Erdinç Akyener mahkemeye yaptığı hitabında sanık Ayşegül İşbilen’in yargılanıp mahkûm olduğu davadan 2 yıl hapis cezası aldığını ve ceza kararının istinaf edildiğini belirterek kararın açıklanmasının beklendiğini belirtti. Akyener sanığın ancak almış olduğu ceza süresini tamamladığını ve ihraç kararı çıkarıldığını belirterek bu sürecin durdurulması için mahkemenin sanığın karar açıklanıncaya değin cezaevinde tutuklu beklemesini talep etti.

Tutukluluk süresi doldu

Kıdemli Savcı Akyener’in hitabının üzerine, söz alan Savunma avukatı Emre Kadri sanığın almış olduğu cezayı tamamladığını ve bu süreci tutuklu beklemesine gerek kalmadığını belirtti. Kadri sanığın bu süreci tutuksuz olarak beklemesi yerine tutuksuz olarak beklemesini talep etti.

Huzurunda yapılan beyanları değerlendiren Yargıtay Ceza Mahkemesi heyeti sanığın bu süreci istinaf kararının açıklanacağı süreye değin tutuklu olarak cezaevinde beklemesine karar verdi.