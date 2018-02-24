7 ay kaçabildi

Girne’de 62 yaşındaki C.K.’ye ait araziyi sahte vekâletname düzenleyerek bir inşaat şirketine sattıktan sonra Güney Kıbrıs’a kaçan Enver Yücel yasa dışı yollardan ülkeye dönünce yakayı ele verdi

Devrim DEMİR

Girne’de altı ay önce yaşanan akıl almaz dolandırıcılık önceki gün ortaya çıktı.

Alsancak’ta C.K.’ye ait 7 dönüm 3 evlek araziyi sahte vekâletname düzenleyerek Girne Tapu Dairesi’ne vererek tedavüle süren 37 yaşındaki Enver Yücel, araziyi sahtekârlıkla bir inşaat şirketine satarak iki yüz seksen dokuz bin 300 Sterlin para elde etti.

Parayı alarak Güney Kıbrıs’a kaçan Yücel, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmak isterken yakalandı.

Yücel, tutukluluk talebiyle dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlı Yücel aleyhindeki soruşturmanın devam ettiğine vurgu yaparak 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi.

Aylardır aranıyordu

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Tosun, Enver Yücel’in “Evrak Sahteleme”, “Sahte Evrağı Tedavüle Sürme” ve “Sahtekârlıkla Para Temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının Ağustos ayı 2017 yılında hazırladığı sahte vekaletname ile C.K., isimli kadını, “Benim tanıdıklarım var arazini kısa sürede satarım” diyerek kandırıp kişisel bilgilerini aldığını söyledi.

Tosun, zanlının hazırladığı sahte vekâletname ile C.K.’ye ait 7 dönüm 3 evlek büyüklüğündeki araziyi, bir inşaat şirketine 289 bin 300 sterlin karşılığında sattıktan sonra ortadan kaybolduğunu kaydetti.

Zanlının 7 aydır arandığını kaydeden polis, önceki gün yasa dışı yollardan KKTC’ye geçmek isterken yakalandığını ifade etti.

Tosun, zanlının temin ettiği paranın henüz bulunmadığını belirterek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.