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İşinsanı Mete Özmerter özel uçağı ile İstanbul’a hasta taşıdı

22 Nisan 2020

Devlet Ecza Deposu’nda çalışan ve ciddi göz problemi olan İbrahim İğrek’in yardımına iş insanı Mete Özmerter yetişti. Acil ameliyat için yurt dışına gitmesi gereken İğrek’e Özmerter sahip çıktı ve özel uçağı ile ameliyat olması için İstanbul’a götürdü.  İbrahim İğret’in oğlu Esat İğrek ise bu vefalı yaklaşım sonrası soyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Geçirdiğimiz şu sıkıntılı günlerde başımıza gelen bu kötü olayda babamın acil olarak İstanbul’a gitmesi gerekirken elimiz kolumuz bağlı kalmıştı. Acil olarak Bizi İstanbul’a götüren ve bunu hiç bir karşılık beklemeden yapan değerli büyüğüm Mete Özmerter’e ve bu süreçte yanımızda olan diğer büyüklerime buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Babam sağ salim dönüp tekrardan görmeye başlayınca yaptığınız iyilikler çok daha fazla önem arzedecek. Hepiniz iyi ki varsınız sağlıkla kalın ve dualarınızı esirgemeyin”



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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