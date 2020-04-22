Dolar TCMB faiz kararı sonrası yükselişte

Merkez Bankası’nın tahminlerin üzerinde gerçekleşen faiz indirimi sonrası dolar 7 TL’yi geçti…

Dolar/TL ‘de virüs salgını kaynaklı yukarı yönlü baskı devam ediyor. Dün 6.99’u test eden, günü de 6.98’de tamamlayan dolar bu sabaha 6.97’de başladı. Bugün çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında düşüyor. Düşüşe Endonezya Rupisi, Meksika pesosu ve Güney Kore wonu öncülük ediyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan toplantısında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 8.75’e çekti, karar sonrası dolar 6.97’den 6.99’a yükseldi.

Ülke risk priminin yüksek seyretmesi ve Lira’daki değer kaybı gibi nedenlerle Merkez Bankası’nın 50 baz puanlık temkinli faiz indirimi yapması bekleniyordu. Merkez Bankası son 7 toplantıda 1425 baz puanlık indirime giderek, faiz oranlarını 9.75 seviyesine çekmişti.

Finansal Danışman Recep Atakan Bloomberg HT’ye “Merkez Bankası önümüzdeki dönemde talep koşullarının kura rağmen enflasyona yansımayacağının altını çizmiş, emtia düşüşünün, talep düşüşünün enflasyon beklentilerine olumlu şekilde yansıyacağını belirtmiş. Piyasada ilk anda hafif tepkiler olabilir ama diğer Merkez Bankalarıyla swap anlaşması konusundaki gelişmeleri açıklayacağı beklentisiyle piyada çok önemli tepki yaratacağını düşünmem” değerlendirmesini yaptı. Başkan Murat Uysal geçen hafta Merkez Bankalarıyla swap görüşmeleri yaptıklarını açıklamıştı.