İrfan Gargınsu: Oğlum polise bıçak çekmedi,ailesini korumak için bıçak aldı

Polise bıçak çekme suçlamasında yargılanıp 6 ay hapse mahkum olan Mustafa Gargınsu’nun babası İrfan Gargınsu Havadis’e konuştu.

Polise bıçak çekme suçundan 6 ay hapse mahkum olan Mustafa Gargınsu’nun babası “oğlum polise bıçak çekmedi. Kendini korumak için elinde bıçak vardı.” dedi.

Polise bıçak çekme suçundan 6 ay hapse mahkum olan Mustafa Gargınsu’nun babası İrfan Gargınsu mayıs ayında Lefkoşa’da yaşanan olayda oğlunun kendisi ve eşini korumak için eline bıçak aldığını savundu.

İrfan Gargınsu, ”Oğlum 1 yaşından beri KKTC’de. Gençken işlediği kavga suçlarından ötürü ihraç edildi. KKTC uyruklu eşi ve iki çocuğu olduğundan 9 ay önce Bakanlar Kurulu ihraç kararını kaldırdı. Geçtiğimiz Mayıs ayında eşiyle gittiği bir mekanda işletme sahipleri eşini taciz etti. Kavga çıkınca 4-5 kişi tarafından darp edilince eline bıçak aldı. Olay yerine gelen polis de elinde bıçak görünce oğlumu tutukladı” diyerek oğlunun kendini savunduğunu iddia etti.

Mustafa Gargınsu olayla ilgili geçtiğimiz gün çıkarıldığı mahkemede 6 ay hapis cezası aldı.