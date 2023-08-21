Girne’de bir kumarhanede 3 bin ABD Doları değerinde sahte banknot tedavüle sürüldü

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri tarafından, tümü 100’lük banknotlardan oluşan toplam 3,000 Amerikan Doları sahte banknotun tedavüle sürüldüğü tespit edildi.

Polis, söz konusu sahte paralardan daha önce piyasaya sürülme ihtimaline karşı, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan 100’lük ABD Doları cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların dikkatli olmasını istedi.

Polis, şüpheli görülen kişilerin en yakın polis merkezine bildirilmesi uyarısında bulundu.

30 Temmuz 20 Ağustos tarihlerinde tedavüle sürüldüğü tespit edilen sahte 100’lük ABD Dolarlarının seri numaraları şöyle;

“PB35870074G, PB63875124A, PB35870037G, PB35870075G, PB35870045G, PB35870049G, PB63875121A, PB35870046G, PB35870036G, PB63875123A, PB35870160G, PB63875122A, PF98731011H, PF98701190G, PF98731637H, PB35870041G, PB35870044G, PF98731123H, PB35870038G, PB35870159G, PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G, PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G”

-Olay

Girne’de faaliyet gösteren bir kumarhanede müşteri olarak bulunan T.P.’nin (E-46), tasarrufunda bulundurduğu tümü 100’lük banknotlardan oluşan 2 bin 300 ABD Doları sahte parayı tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Yapılan ileri soruşturmada; konu şahsın 30 Temmuz tarihinde de aynı kumarhanede, tümü 100’lük banknotlardan oluşan PB35870045G, PB35870075G, PB35870074G, PB35870057G, PF98731265H, PF98731051H ve PB35870068G seri numaralarını içeren toplam 700 Amerikan Doları sahte banknotu daha tedavüle sürdüğü belirlendi.