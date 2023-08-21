Klasikler Türkiye İş Bankası slalom yarışı ile piste çıktı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Near East Bank 2023 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında organize edilen altıncı etkinliği olan “Türkiye İş Bankası Klasik Otomobil Slalom Şampiyonası” ikinci yarışı Cemsa Sporting Center’de yapıldı. Telsim’in iletişim sponsorluğunda düzenlenen Türkiye İş Bankası 2023 Slalom Şampiyonası’nın ikinci ayağı ve Klasik Otomobil Sergisi’nde saat 18.30’dan itibaren klasik araçlar sergilenmeye başladı. 85 klasik otomobilin piste çıktığı ve sergilendiği organizasyonda ilk araç saat 19.30’da piste çıktı. CYP Duş, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapılan slalom yarışında klasik severler Cemsa Sporting Center pistinde hazırlanmış parkurda yarıştılar.

Genel klasmanda Aşık, Extreme kategorisinde Topçuoğlu zirvede

Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl da 3 yarış olarak planlanan şampiyonanın ikinci ayağında, genel klasman birinciliğini Mini Morris aracıyla Erdoğan Aşık kazandı. İkinci Ford Mexico aracıyla Mehmet Adalı alırken, üçüncü Mazda MX5 aracıyla Ali Güran Tahsin oldu. Extreme kategorisinde Honda Civic aracıyla Kemal Topçuoğlu birinciliği, Honda Civic aracıyla Orhan Olkanlı ikinciliği ve Starlet GT aracıyla Niyazi Yorgancığlu üçüncülüğü kazanan isimlerdi. Kadınlar kategorisini Mercedes SLK 450 aracıyla Fatoş Arca kazandı. MG Midget aracıyla Pembe Topel ikinci, Austin Mini aracıyla İpek Coşkuner üçüncü oldu. Araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olarak ayrıldıkları organizasyonda; E klasmanını Turgut Bürüncük, F Klasmanını Maryos, G Klasmanını Mehmet Adalı, H Klasmanını Erdoğan Aşık ve T Klasmanını Kemal Topçuoğlu kazandı. Marka kategorilerinde ise VW Cup birincisi Levent Ali Yılmaz, Mini Cup birincisi Erdoğan Aşık, Mercedes Cup birincisi Mustafa Beyaz, Ford Cup birincisi Mehmet Adalı ve BMW Cup birincisi Metin Tavukçuoğlu oldu.

Genel Klasman

1.Erdoğan Aşık-Mini Morris

2.Mehmet Adalı-Ford Mexico

3.Ali Güran Tahsin-Mazda MX5

Extreme Kategorisi

1.Kemal Topçuoğlu-Honda Civic

2.Orhan Olkanlı-Honda Civic

3.Niyazi Yorgancıoğlu-Starlet GT

Kadınlar Klasmanı

1.Fatoş Arca-Mercedes SLK 450

2.Pembe Topel-MG Midget

3.İpek Coşkuner-Austin Mini

E Klasmanı ( 1946-1960)

1.Turgut Bürüncük-Morris Minor

2.Tony Gillan-MG

F Klasmanı (1961-1970)

1.Maryos-Alfa Romeo

2.Erkan Nurioğluları-VW

G Klasmanı (1971-1980)

1.Mehmet Adalı-Ford Mexico

2.Behsat Beysun-Mini

3.Mustafa İlke Güvenler-Mini Morris

H Klasmanı (1981-1991)

1.Erdoğan Aşık-Mini Morris

2.Ali Gürhan Tahsin-Mazda MX5

3.Özge Boran-Mini Turbo

Turing Klasmanı (1992 sonrası )

1.Kemal Topçucoğlu-Honda

2.Onat Kutlar-Honda Civic

3.Niyazi Yorgancıoğlu-Starlet GT

VW Cup

1.Levent Ali Yılmaz-VW Passat

2.Kazım İzhakoğlu-VW

3.Azmi Feramezoğlu-VW Beetle

Mini Cup

1.Erdoğan Aşık-Mini Morris

2.Behsat Beysun-Mini

3.Özge Boran-Mini Turbo

BMW Cup

1.Metin Tavukçuoğlu-BMW

2.Kazım Olgun Özen-BMW E30

3.Mert Bozay-BMW

Mercedes Cup

1.Mustafa Beyaz-Mercedes 190

2.Murat Büyüksoy-Mercedes

3.Fatoş Arca-Mercedes SLK 450

Ford Cup

1.Mehmet Adalı-Ford Mexico

2.Ergün Nurioğulları-Ford MK2