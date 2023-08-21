Plaj Voleybolu Anı Turnuvası tamamlandı

Bedi’s Amatör Plaj Voleybol Anı Turnuvası ikinci ayağı tamamlandı. Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol Anı Turnuvası’nda oynanan final maçları ile tamamlandı. 19-20 Ağustos tarihlerinde Bedi’s plajında ikinci kez düzenlenen 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvasına kızlar kategorisinde 12 takım 48 sporcu, erkekler kategorisinde ise 12 takım 48 sporcu toplamda 130 yakın sporcu katılarak şampiyonluk mücadelesi verdi. “Adanın en eğlenceli turnuvası” sloganı ile gerçekleştirilen 7. Bedi’s Plaj Voleybol anı turnuvasında çok sevilen “Osman Çetintaş” için sporcular mücadele eden sporcular iki gün boyunca oynanan karşılaşmaların aradından kızlar kategorisinde Rahatta Kal, erkekler kategorisinde ise Koopbank Hapi şampiyon oldu.

BEM ana sponsor oldu

7.Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvası yoğun bir katılımla gerçekleştirilen ve tüm organizasyonlarda olduğu gibi Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) LTD ana sponsor olarak destek ve katkı koymaya devam ediyor. Çok anlamlı ve ikinci kez organize edilen turnuva, çok sevilen “Osman Çetintaş” anısına oynatılırken, turnuvaya sponsor ana olan Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) tüm turnuvalarda olduğu gibi bu turnuvaya emek veren Voleybol Federasyon hakemlerinden Sedat Kılıç, ekibiyle birlikte destek verdi.

2 kategoride oynandı

7.Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvası 2 kategoride oynandı. Erkekler kategorisi lisansı oyunculardan oluşurken, kızlarda ise lisansı veya 18 yaş altı lisanslı oyuncular mücadele ettiği 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvasına yoğun katılımın olduğu yaklaşık 130’e yakın sporcu katılarak kızgın kum üzerinde verilen mücadelelerin ardından kategorilerinde şampiyonlar belli oldu.

Şampiyonlar belli oldu

Yeniboğaziçi Bedi’s Plajında gerçekleştirilen ve iki gün süren Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” plaj voleybol anı turnuvasına 130’e yakın sporcunun yoğun ve rekor katılımı ile gerçekleştirilen organizasyonun ilk gün oynanan grup maçları sonunda finallere kalan takımlar belirlendi. Turnuvanın ikinci gününde ise çeyrek final, yarı final ve final maçları oynanarak turnuvada dereceye girenler belli oldu. Turnuvanın kızlar kategorisi finalin de Rahatta Kal rakibi Material Girls’ı 2-0, erkekler kategorisi finalinde ise Koopbank Hapi son iki turnuvanın şampiyonu Aras Cars’I 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Kızlar kategorisinde turnuva üçüncülüğünü Nawy, erkeklerde ise Kaybedenler Kulübü elde etti. Turnuvada özel ödüller ise en değerli kadın oyuncu Nehir Çatankaya, en değerli erkek oyuncu İsmail Kovancı, en iyi seyirci ise Refika Yavuz seçildi.

Ödül töreni yapıldı

Boğaz Endüstri Madencilik (BEM) ana sponsorluğunda Süleyman Rebge’nin organize ettiği 7. Bedi’s “2. Osman Çetintaş” Plaj Voleybol anı turnuvası oynanan final maçların ardından düzenlene ödül töreninde ilk üç dereceye giren takımlara madalyalar, kupalar, sponsorlara plaketler Boğaz Endüstri Madencilik LTD (BEM) Müdürü Erhan Bolkan, turnuvayı organize eden Süleyman Rebge, Osman Çetintaş’ın babası Nafi Çetintaş, Bedi’s direktörü Ulaş Mullacuma tarafından verildi.

Kızlar Kategorisi

Rahatta Kal Material Girls Nawy

Erkekler Kategorisi

Koopbank Hapy Aras Cars Kaybedenler Kulübü

Özel Ödüller :

En değerli erkek oyuncu : İsmail Kovancı

En değerli kadın oyuncu: Nehir Çatankaya

En iyi seyirci : Refika Yavuz